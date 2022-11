CRONACA UTILITIES Ocean Viking verso il porto di Marsiglia

Humanity 1, i 35 migranti a bordo hanno chiesto asilo. Ue: Paesi membri hanno il dovere di garantire procedure di asilo. Rise Above, l'equipaggio può scendere dopo l'identificazione



La Francia «si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì. Dipenderà da quando lascerà il sud del Mediterraneo». La notizia arriva dall'Italia da fonti vicine al ministero dell'Interno francese. Intanto il legale della ong tedesca Sos Humanity, Riccardo Campochiaro, annuncia: «Non abbiamo ancora avuto risposta né siamo stati convocati sulla richiesta di asilo politico che abbiamo presentato domenica scorsa per i 35 migranti rimasti a bordo della Humanity One».

Il legale precisa quindi di «avere raccolto le adesioni a bordo e di averle inviate, come di prassi, con una mail certificata alla questura ed alla commissione preposta». Entro oggi, o al massimo domani, sarà invece presentato il ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento di allontanamento della nave da Catania notificato al comandante della Humanity One.

Il capo missione della Geo Barents, Juan Matias Gil, parlando con i cronisti nel molo di Catania, dice invece che «l'ispezione dell'Usmaf a bordo è in corso. A seguito della nostra richiesta di ieri sono arrivati i medici: due psicologi e stiamo aspettando un medico clinico per verificare le infezioni cutanee». «I cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio Ue hanno la possibilità di presentare domanda di riconoscimento di asilo e in quel caso gli stati membri hanno il dovere di garantire l'accesso alle procedure previste» ha ricordato una portavoce della Commissione Ue tornando sulla questione dei migranti ancora presenti sulle navi in Italia.



Nella prima fase dello sbarco di Reggio Calabria, l'equipaggio della Rise Above non è stato fatto scendere dalla nave in attesa che lo stesso fosse identificato dalle forze dell'ordine. Fonti delle forze dell'ordine, infatti, fanno sapere che occorreva verificare se, tra i marittimi a bordo dell'imbarcazione gestita dalla ong Mission Lifelive, ci fossero persone non comunitarie per le quali ci potevano essere delle restrizioni. Eseguito l'accertamento e verificato che tutti i componenti sono comunitari, gli stessi hanno avuto la possibilità di scendere sulla banchina.

08-11-2022