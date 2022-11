CRONACA UTILITIES Meteo, maltempo in arrivo nel weekend



Porterà piogge per tutta la settimana. I primi fenomeni attesi al Sud e in risalita verso il medio Adriatico. Sabato compromesso e domenica con peggioramento più diffuso



Tempo in peggioramento sul nostro Paese. Nelle prossime ore, una perturbazione risalirà l’Italia da Sud-Est verso Nord-Ovest, dalla Puglia fino al Piemonte portando un lento ma graduale peggioramento su tutta la penisola con un lento ma graduale peggioramento delle condizioni meteo.



In particolare, stando agli esperti, i primi fenomeni sono attesi al Sud e in risalita verso il medio Adriatico, anche con una sostenuta ventilazione già da sabato, specie dal pomeriggio, mentre domenica si vedrà un peggioramento più diffuso, con fenomeni a tratti anche temporaleschi e insolite grandinate per il periodo, sempre al Sud ma anche in Sardegna, Emilia Romagna e regione centrali, meno coinvolta la Toscana. Da lunedì poi arrivano anche le perturbazioni atlantiche verso l’Italia, con l’apertura della Porta Atlantica al flusso umido oceanico e frequenti passaggi con piogge alternate a pause più asciutte, precipitazioni in graduale discesa da Nord-Ovest verso Sud. 12-11-2022