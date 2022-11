EVENTI UTILITIES IL THANKSGIVING DAY DI HARD ROCK CAFE ROME E' SULLE NOTE DEI PEARL JAM



Giovedì 24 novembre il cafe di Roma proporrà un menù in edizione limitata a base di tacchino con il suo immancabile ripieno, torta di zucca e altre specialità...



L’Hard Rock Cafe® di Roma inaugura la stagione delle Feste con un menù speciale dedicato al Thanksgiving Day, disponibile in edizione limitata giovedì 24 novembre e da gustare anche a casa (take away) per vivere a pieno l’esperienza del giorno del Ringraziamento con i piatti della tradizione americana, preparati anche in versione mini per condividerli con i più piccoli.



Il menu della Giornata del Ringraziamento prevede petto di tacchino arrostito a fuoco lento servito con la tradizionale salsa Gravy, verdure fresche grigliate, l’immancabile ripieno fatto in casa, cremoso purè di patate dolci e la celebre Salsa di mirtilli, a chiudere con dolcezza il pasto come da consuetudine la golosa torta di zucca servita con salsa al caramello e panna montata.

Che si scelga di passare la Festa del Ringraziamento fuori o a casa, l’Hard Rock Cafe di Roma vuole essere parte di questo momento facendo vivere ai propri ospiti l’esperienza e lo spirito del Thanksgiving, con la possibilità di prenotare il menù in anticipo dal portale del cafe (questo il link Roma).

Ma non è tutto, perchè insieme ai piatti della tradizione, il cafe di Roma proporrà un appuntamento di live music con l’esibizione degli X Jam, cover band dei Pearl Jam e di Eddie Vedder.

La voce calda e al tempo stesso graffiante di Simone De Bonis farà viaggiare i presenti nei più bei momenti della carriera dei Pearl Jam e di Eddie Vedder, dando risalto anche alle sonorità attuali.

La band, nata nel 2013 con l'intento di far rivivere le magiche atmosfere grunge degli anni '90 sarà sul palco di via Veneto a partire dalle 19.00. Infatti, per venire incontro a tutte le richieste Hard Rock Cafe Roma ha predisposto due slot per la cena (19-21 e 21.30-23.30), entrambe con la performance musicale.



Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

