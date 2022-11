EVENTI UTILITIES Casa del Jazz: Ferruccio Spinetti in concerto presenta nuovo album ARIE



Dopo le esperienze ultradecennali con Musica Nuda, Avion Travel e InventaRio, il contrabbassista mette la firma su un nuovo progetto che coltivava da anni e che propone ora dal vivo insieme alla cantante Elena Romano, al pianista Giovanni Ceccarelli e al batterista Alessandro Paternesi



Mercoledì 30 novembre alle ore 21, Ferruccio Spinetti presenta in concerto alla Casa del Jazz il nuovo album “Arie”, un tributo al jazz italiano e ai suoi protagonisti che lo hanno reso celebre attraverso le loro composizioni.



Un atto d’amore nei confronti del jazz italiano, ma con un respiro e uno sguardo universale, per linguaggio e sentimento.



Tanti i musicisti da omaggiare, una selezione ampia, che abbraccia più generazioni. Il repertorio comprende, infatti, brani di Enrico Rava, Bruno Tommaso, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, ma anche Enrico Zanisi, Luca Flores, Paolino dalla Porta e altri. Sono brani che prendono una nuova vita, grazie anche all’interpretazione di Elena Romano e ai testi, scritti appositamente dalla Romano, da Peppe Servillo e dallo stesso Spinetti. Nel repertorio non mancano dei brani originali di Spinetti e Ceccarelli.



Arie è un progetto musicale che è stato anche registrato e pubblicato il xx ottobre dalla Giando Music e Via Veneto Jazz, disponibile in CD e digitale.



Formazione

Elena Romano, voce

Giovanni Ceccarelli, pianoforte

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

Alessandro Paternesi, batteria



Mercoledì 30 novembre

Ore 21.00

Viale di Porta Ardeatina, 55

Ingresso 15 euro

https://www.ticketone.it/event/casa-del-jazz-2022-23-casa-del-jazz-15961980/

29-11-2022