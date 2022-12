CRONACA UTILITIES Maltempo su tutta l'Italia. Allerta arancione in 8 regioni



Un ciclone porta nubifragi in Sardegna e sulla fascia tirrenica con venti forti, tendenti a burrasca tra Sardegna e regioni meridionali. Da lunedì arriva il gelo



Altro fine settimana di maltempo sull'Italia. In queste ore la Protezione Civile sta diramando diverse allerte da nord a sud della penisola. In particolare dalla serata di oggi sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.



Dalle prime ore di domani i fenomeni si estenderanno a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, soprattutto sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni è stata valutata per la giornata di sabato allerta arancione sull'Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

