POLITICA UTILITIES Andrea Augello, morto il senatore di FdI



Aveva 62 anni. Politico e saggista italiano, era malato da tempo. La moglie Angelilli: «​In cielo ti accompagnino gli angeli». Meloni: «Ci mancherà»



E' morto a 62 Andrea Augello, politico e saggista italiano, candidato per il Senato come capolista di FdI nel plurinominale Lazio 02, risultando poi eletto. Era malato da tempo. Ha iniziato l'attività politica da giovanissimo, militando nel Fronte della gioventù. Successivamente, si iscrive ad Alleanza nazionale poi al Popolo della libertà. È stato in seguito sottosegretario alla Pubblica amministrazione nel quarto governo di Silvio Berlusconi.



«In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori». È il messaggio di cordoglio su Facebook pubblicato dalla moglie, da Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio ed esponente di Fdi. «Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



«Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio». Così in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «Con Andrea Augello se ne va uno dei più fini intelletti del centrodestra italiano. Era un uomo di pensiero libero, come tutti quelli che hanno un pensiero», ha detto il parlamentare di Fdi Gianfranco Rotondi. «Hai raggiunto Tony, con cui hai condiviso una scelta di vita al servizio del bene pubblico. Idee, progetti, analisi e tanta passione: la vera autentica politica. Ciao Andrea». Con queste parole il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, saluta su Twitter il senatore di Fratelli D'Italia. 28-04-2023