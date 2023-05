CRONACA UTILITIES Decreto maltempo, due miliardi alle zone colpite



Meloni: «Fondo da 10 milioni per indennizzo aziende turistiche colpite». Estrazioni straordinarie Lotto e Superenalotto per l'emergenza. Ue: «Pronti a fornire ulteriore assistenza al popolo italiano»



Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge maltempo, con misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. «È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure», ha detto la premier Giorgia Meloni. «In passato, interventi di emergenza da 2 miliardi di euro non so se si erano visti...».



«Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri». Così Meloni dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. «Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi».



Nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri è prevista «la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche una una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro». «Il ministero degli affari esteri ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest (supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo - ndr) con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro» che riguarda tassi agevolati a fondo perduto. «C'è, da parte del Ministero del Turismo, un fondo da ulteriori 10 milioni per l'indennizzo delle aziende turistiche colpite. Il ministro dello Sport mette a disposizione 5 milioni per interventi di manutenzione delle infrastrutture sportive».



«Ci sono alcune proposte formulate dal Ministero dell'Economia, come la vendita dei mezzi confiscati dall'Agenzia delle dogane, con proventi destinati a questo fine; e abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto interamente dedicate all'emergenza» aggiunge la premier.



«L'Ue è pienamente solidale con l'Italia dopo le recenti alluvioni mortali. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza al popolo italiano in questo momento difficile». Lo comunica via Twitter la Commissione europea, pubblicando una panoramica delle zone colpite in Emilia-Romagna.

23-05-2023