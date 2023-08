CRONACA UTILITIES Ciclone Circe, Milano chiude anche l'Idroscalo



Allerta meteo in 12 regioni: prima al Nord temporali, grandinate, forti raffiche di vento, soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi piogge sulle regioni centrali



Scatta l'allerta meteo per l'arrivo del ciclone Circe. Sono previsti temporali, grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni della Lombardia e delle Marche. Si prevede che nel corso della serata, le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare lungo l'Adriatico e nelle Marche.



La Protezione Civile ha valutato il rischio elevato di fenomeni atmosferici intensi e ha quindi emesso un'allerta arancione per le Marche e gran parte della Lombardia. Inoltre, è stata emessa un'allerta gialla per le regioni del Lazio, Umbria, Abruzzo, alcune zone della Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e il resto della Lombardia.



La Città Metropolitana di Milano ha annunciato la chiusura del Parco Idroscalo alle ore 13 di oggi, in conformità con le misure adottate anche per gli altri parchi milanesi, a causa dell'allerta meteo prevista per il pomeriggio. La riapertura sarà valutata in seguito, a seguito di un ritorno a condizioni di normalità e sicurezza.



Al Nord, si sono già verificati temporali nella notte sulle Alpi orientali e il Friuli Venezia Giulia, e sono previsti temporali in intensificazione anche sulle altre zone a nord del Po. I rovesci e i temporali potrebbero diventare localmente intensi, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Anche la Liguria di Levante potrebbe essere interessata dai fenomeni. Nella serata, temporali violenti sono attesi in alcune zone del Nordest e della Lombardia, con un possibile sconfinamento all'Emilia.



Al Centro, al mattino ci saranno piogge in Toscana, estendendosi poi all'Umbria, mentre altrove il tempo sarà soleggiato. Durante la giornata, le piogge e i temporali si intensificheranno sulla medio-bassa Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio, estendendosi fino all'Abruzzo. Fenomeni violenti sono previsti, soprattutto tra Umbria, Marche e interne laziali, accompagnati da grandinate e colpi di vento.



Al Sud, ci saranno ancora alcune ore di sole e caldo, con temperature che potrebbero raggiungere picchi di 37 gradi in Puglia e 34 gradi in Sicilia. Tuttavia, è previsto un cambiamento con rovesci o temporali in arrivo sulla Campania alta e l'ovest della Sicilia entro sera.



In Sardegna, il tempo sarà instabile con passaggio di piogge e rovesci da nord a sud durante il giorno, in esaurimento verso sera. Le temperature subiranno una brusca diminuzione al Centro-Nord, con i venti di Maestrale che si rafforzeranno sui bacini occidentali.



Inoltre, la Regione Marche ha chiesto la proroga al 31 ottobre 2023 del termine per la presentazione delle domande di ristoro dei danni subiti da privati e imprese a seguito dell'alluvione avvenuta il 15 settembre dell'anno precedente. La richiesta è stata inviata al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per consentire alle famiglie e alle imprese di avere più tempo per presentare le istanze e ottenere i contributi necessari. L'ordinanza che regola questa proroga è in fase di bollinatura e sarà presto pubblicata. 04-08-2023