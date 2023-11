CRONACA UTILITIES Meteo, in arrivo un ciclone invernale sull'Italia



Per gli esperti, dopo un lunedì ancora stabile, ma con una nuvolosità in moderato aumento a causa dell’arrivo del Libeccio, da mercoledì arrivano vento forte, temporali e neve a bassa quota a partire dal Centro



La settimana in corso sarà segnata da un cambiamento meteorologico significativo in Italia, con l'arrivo di un vortice ciclonico freddo. Dopo un lunedì relativamente stabile, caratterizzato da un aumento della nuvolosità dovuto al Libeccio, gli esperti prevedono un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da mercoledì. Un ciclone proveniente dalla Scozia si posizionerà sulle regioni centrali, portando maltempo soprattutto su Marche, Umbria, Appennini, Abruzzo, Campania e zone interne di Toscana e Lazio. Inizialmente, coinvolgerà anche l'Emilia Romagna.



La posizione del minimo depressionario favorirà l'ingresso di venti nord orientali al Nord e da ovest/sudovest sul resto dell'Italia. Mercoledì, il ciclone si sposterà rapidamente verso il basso Tirreno, intensificando la ventilazione fredda da nordest. Ciò porterà a una diminuzione delle temperature e alla possibilità di nevicate sugli Appennini centrali, anche a quote inferiori a 1200 metri. Le precipitazioni raggiungeranno anche il Sud, interessando la Campania, la Sicilia e la Calabria.



Giovedì, il ciclone scenderà ulteriormente raggiungendo la Sicilia, determinando condizioni meteorologiche intense sull'isola, così come su Calabria e Puglia meridionale. I venti a rotazione ciclonica soffieranno intensamente da nord sui bacini centro-meridionali, mentre l'aria fredda si farà sentire con un sensibile calo delle temperature. Torneranno le gelate notturne al Nord, anche in pianura.



Il venerdì segnerà la conclusione del passaggio del ciclone, con ultime precipitazioni tra Sicilia e Calabria. Il resto del Paese godrà di un clima più freddo e soleggiato. Per quanto riguarda le previsioni giornaliere, oggi è atteso cielo molto nuvoloso o spesso coperto al Nord, con qualche piovasco su Toscana e Lazio al centro, e nubi più abbondanti con occasionali piovaschi in Campania al sud. Domani, si prevedono piogge in arrivo sull'Emilia Romagna al nord, maltempo su Marche, Umbria, Abruzzo, Appennini al centro, e instabilità in Campania al sud. Mercoledì, il Nord sarà caratterizzato dal sole prevalente con venti sostenuti da nordest, mentre al centro si avrà maltempo sulle regioni adriatiche con neve a 1000 metri e forti venti da nordest. Al sud, giornata fortemente instabile e ventosa. La tendenza per giovedì indica un'intensa perturbazione al Sud, seguita da un miglioramento generale in tutto il Paese. 20-11-2023