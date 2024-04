EVENTI UTILITIES Maltempo, allerta gialla in sei regioni



Dopo il caldo anomalo della settimana scorsa, aria fredda proveniente dalla Scandinavia provoca un calo delle temperature anche di 15°, torna la neve su Alpi e Appennini



Una brusca inversione delle condizioni meteorologiche colpisce l'Italia, passando da un periodo di caldo anomalo a una rapida diminuzione delle temperature e l'arrivo di maltempo diffuso.



Una massa d'aria fredda proveniente dalla Svezia ha fatto abbassare le temperature fino a 15 gradi in molte zone del paese, segnando una drastica inversione rispetto al weekend precedente caratterizzato da sole e caldo quasi primaverile. Il maltempo, accompagnato da forti raffiche di vento, ha già causato disagi significativi, in particolare nel Nord Italia.



Le regioni del Nord, già colpite da oltre 24 ore da forti venti, stanno vivendo una fase critica, mentre il maltempo si sposterà gradualmente verso Sud, coinvolgendo anche Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per queste zone, oltre che per una parte dell'Emilia-Romagna.



Il trend meteorologico avrà ripercussioni anche nella giornata di domani, soprattutto al Centro, dove i venti freddi continueranno a fare sentire il loro impatto. Il calo delle temperature porterà anche alla ricomparsa della neve su Alpi e Appennini, anche a quote relativamente basse intorno ai 1000 metri.



Il maltempo ha già provocato una serie di incidenti e disagi. A Milano, i Vigili del Fuoco hanno affrontato oltre un centinaio di chiamate di soccorso, mentre a Cinisello Balsamo un ragazzo è rimasto gravemente ferito da pannelli in legno staccatisi da una tettoia. Anche altre zone del Milanese hanno registrato danni agli edifici e alle auto a causa delle forti raffiche di vento. Analoghe situazioni si sono verificate in altre regioni del Paese.



In Friuli Venezia Giulia, oltre 120 interventi di soccorso sono stati effettuati dai vigili del fuoco a causa delle forti raffiche di bora e delle precipitazioni temporalesche. Anche in Calabria, dopo un periodo di stabilità quasi estiva, le temperature sono crollate drasticamente, portando piogge diffuse e venti di burrasca. Problemi anche in Piemonte, Veneto e altre regioni, con forti venti che hanno danneggiato auto, edifici e causato disagi alla circolazione stradale. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza e vigilanza alla popolazione mentre il maltempo persiste su gran parte del territorio nazionale. 17-04-2024