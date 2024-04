CRONACA UTILITIES Neve e freddo per il lungo ponte del 25 aprile



Il ritorno dell'inverno dura altri 10 giorni con temporali e venti forti, neve sul Piano delle 5 miglia in Abruzzo e all'Abetone in Toscana



L'Italia continua ad essere colpita da un'onda di maltempo che ha interessato principalmente il Sud del paese. Le regioni del Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sono attualmente sotto allerta meteo di colore giallo, con previsioni di rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione non sembra migliorare neanche per il weekend, con temperature al di sotto della media stagionale e nevicate previste sulle Alpi e sull'Appennino.



La neve ha fatto la sua ricomparsa anche in diverse località dell'Italia centrale e settentrionale. Nell'Abruzzo, nella zona dell'Aquilano, sono stati segnalati accumuli consistenti, in particolare sul Piano delle 5 Miglia. Tuttavia, al momento le principali arterie stradali rimangono percorribili.



Anche l'Abetone, sull'Appennino toscano, la neve tornare è tornata a imbiancare il paesaggio, con fiocchi che hanno interessato la Val di Luce e l'abitato stesso. Si tratta di un evento insolito per questa stagione, con una nevicata che non si verificava da diverso tempo.



Nell'alto Appennino modenese, sono caduti circa 15 centimetri di neve nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro, rendendo necessario l'intervento dei mezzi provinciali per la pulizia delle strade. Al momento, tutte le strade risultano aperte e percorribili, con interventi di salatura notturna per prevenire il ghiaccio.



Anche il Veneto è stato interessato da condizioni meteo avverse, con grandinate che hanno colpito soprattutto la zona del vicentino. Le immagini di strade, marciapiedi e parcheggi imbiancati dai chicchi sono state segnalate a Brendola.



Nella regione lombarda, temporali con tuoni hanno interessato la zona a nord di Milano, con il cielo che si è fatto plumbeo nelle aree settentrionali della città.

19-04-2024