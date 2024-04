CRONACA UTILITIES Meteo, ponte del 25 aprile: instabilità diffusa



Temperature in lento e graduale aumento, ma l'anomalia depressionaria con correnti umide e instabili sull’Italia lascerà il nostro Paese solo dopo il 28 aprile



Inizia oggi, 25 aprile, il lungo ponte vacanziero che si estenderà fino al 1 maggio, abbracciando anche il fine settimana prossimo. Tuttavia, le previsioni meteorologiche non sono delle più rosee a causa di un'ampia area di depressione che si estende dalla Penisola Scandinava fino al Mediterraneo centrale e occidentale, portando correnti umide e instabili sull'Italia.

Netto il calo delle temperature al di sotto delle medie climatologiche su tutto il territorio nazionale di questi giorni, fenomeno che dovrebbe attenuarsi soltanto dopo il 28 aprile. Tuttavia, c'è una buona notizia per chi attende con ansia il miglioramento delle condizioni meteorologiche: già da oggi è previsto un leggero aumento della pressione atmosferica, con una mattinata caratterizzata da stabilità e prevalenza di sole, salvo la presenza di nubi compatte lungo le coste occidentali e possibili rovesci sulle coste laziali, campane e triestine. Nel pomeriggio è attesa un'instabilità accentuata sui rilievi del Triveneto, delle regioni centrali, della Campania e del basso Lazio. Le temperature saranno in aumento, con un clima piacevole durante il giorno. I mari saranno mossi, con il Tirreno che si presenterà molto mosso.

Per sabato 27 aprile, gli esperti si prevedono ancora deboli precipitazioni al nord, in Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, più diffuse in Valle d'Aosta e Piemonte ma in attenuazione verso sera, con ampio soleggiamento altrove e sviluppo di nubi durante il giorno sulle zone interne della penisola. Domenica 28 aprile vedrà ancora probabili fenomeni diffusi in Valle d'Aosta e Piemonte, nubi a tratti diffuse al nord e prevalenza di sole al centro-sud e sulle isole maggiori. Per lunedì 29 e martedì 30 aprile, persiste la possibilità di fenomeni sparsi al nord-ovest, mentre prevalerà il tempo stabile e soleggiato sul resto del Paese. Tuttavia, nella giornata di martedì potrebbe esserci un peggioramento a partire dalle isole maggiori. 25-04-2024