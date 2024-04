CRONACA UTILITIES Meloni: "Il Papa alla sessione del G7 sull'Intelligenza artificiale"



La premier ha annunciato in un videomessaggio che il Santo Padre parteciperà al G7 dei leader previsto a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno



La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 durante la sessione dedicata all'intelligenza artificiale. In un videomessaggio, Meloni ha espresso gratitudine al Santo Padre per aver accettato l'invito dell'Italia, sottolineando che la sua presenza darà prestigio alla nazione e al G7 nel suo complesso.



È la prima volta nella storia che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei 7, e Papa Francesco lo farà durante la sessione "outreach", aperta non solo ai membri del G7 ma anche ai paesi invitati. Meloni è convinta che la partecipazione del Santo Padre fornirà un contributo significativo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale per l'intelligenza artificiale.

