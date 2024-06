CRONACA UTILITIES Tempo ancora piovoso, allerta gialla in 8 regioni



Fiumi sorvegliati speciali. Secondo gli esperti, da mercoledì clima decisamente più estivo con temperature in aumento che sfioreranno i 30 gradi anche al Nord



La Protezione Civile ha diramato per lunedì un'allerta gialla per otto regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) in vista ulteriori piogge diffuse. I fiumi al Centro-Nord resteranno sorvegliati speciali, data la possibilità di ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici.



Domani, martedì 4 giugno, il tempo rimarrà instabile al Nord, con possibili rovesci e temporali. Un cambiamento significativo è previsto a partire da mercoledì 5 giugno, quando un'alta pressione in estensione dal Nord Africa porterà aria più calda di origine subtropicale sul nostro paese. Questo sistema di alta pressione riporterà il sole e farà salire le temperature, inaugurando un clima estivo con punte vicine ai 30 gradi al Nord e valori anche superiori al Centro-Sud.



Le previsioni indicano che verso la fine della settimana, la Sardegna potrebbe essere particolarmente colpita dallo Scirocco, con temperature che potrebbero superare i 35 gradi. Tra domenica 9 e lunedì 10 giugno, l'alta pressione potrebbe indebolirsi al Nord, portando a un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche. 03-06-2024