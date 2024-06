POLITICA UTILITIES Elezioni europee, alle 15 si aprono i seggi



Seggi aperti fino a domenica alle 23. In quattro giorni chiamati al voto oltre 360 milioni di europei. Si vota anche in Piemonte e in oltre 3700 Comuni



In quattro giorni, milioni di cittadini europei si recano alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Sabato 8 giugno, quattro paesi dell'Unione Europea - Italia, Slovacchia, Malta e Lettonia - aprono i seggi, mentre la Repubblica Ceca conclude il secondo giorno di votazioni.



Questa tornata elettorale, che si protrarrà fino al 9 giugno, vedrà la partecipazione di oltre 360 milioni di elettori provenienti da 27 nazioni. I cittadini sceglieranno 720 eurodeputati che formeranno l'assemblea transnazionale a elezione diretta più grande del mondo, con un aumento di 15 seggi rispetto alla precedente legislatura.



In Italia, i seggi saranno aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Gli elettori italiani non solo eleggeranno i loro 76 eurodeputati, ma voteranno anche per le amministrative in 3.698 Comuni e per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale del Piemonte. 08-06-2024