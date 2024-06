POLITICA UTILITIES Al via domani il G7 in Puglia



Dal 13 al 15 giugno l'evento sotto la Presidenza italiana nell'incantevole resort di Borgo Egnazia, nel Brindisino. Tra i partecipanti per la prima volta anche un Papa



A Borgo Egnazia, a Fasano, in Puglia, tutto è pronto per ospitare i leader mondiali in occasione del Vertice G7. Dal 13 al 15 giugno, infatti, le strade, i cieli e i mari intorno a Brindisi saranno strettamente sorvegliati per garantire la sicurezza dei partecipanti per l'evento che prenderà il via ufficialmente alle 18 del 13 giugno, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, e il premier Giorgia Meloni accoglieranno i capi di Stato al Castello Svevo di Brindisi. La cerimonia di apertura comprenderà un breve discorso del Presidente Mattarella, seguito da una cena a porte chiuse nel castello.



Durante i tre giorni del vertice, i leader dei sette paesi membri (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), insieme ai rappresentanti dell'Unione Europea, il presidente turco Erdogan, il presidente brasiliano Lula, il re di Giordania Abdallah II, il primo ministro indiano Modi, il segretario generale dell'ONU Guterres, e molti altri, discuteranno le principali questioni globali. Tra i temi in agenda ci saranno le crisi in Ucraina e Medio Oriente, la sicurezza economica e l'intelligenza artificiale. Il focus della presidenza italiana si concentrerà su Mediterraneo e Africa, con sessioni dedicate alle migrazioni, alle questioni finanziarie e alla situazione nell'Indo-Pacifico.



Per la prima volta, un Pontefice parteciperà ai lavori del G7. Papa Francesco sarà presente il 14 giugno per parlare di intelligenza artificiale e per promuovere un messaggio di pace. La sua partecipazione sottolinea l'importanza del dialogo interreligioso e dell'etica nell'era tecnologica. 12-06-2024