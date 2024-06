CRONACA UTILITIES Maltempo e caldo, l'Italia ancora divisa in due



Temporali al Nord: allerta arancione in Lombardia, gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Umbria. Sole al Sud



Il meteo spacca l'Italia in due. Prosegue nelle regioni del Nord Italia una fase di maltempo caratterizzata da piogge intense, nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, al sud splende il sole e si raggiungono temperature estive. In particolare, per oggi, 12 giugno, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per parte della Lombardia e un’allerta gialla per Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Umbria.



In Lombardia, l'allerta arancione ha riguardato soprattutto l'area metropolitana di Milano, dove i nubifragi hanno colpito duramente. A Cernusco sul Naviglio, in via Italo Svevo, i sommozzatori del nucleo di Milano sono intervenuti per evacuare alcuni residenti da un'abitazione allagata. Le province di Monza, Lecco, Como e Varese hanno registrato numerose criticità. In Friuli Venezia Giulia, l'allerta gialla è stata estesa fino alle 12 di oggi, con la previsione di rovesci e temporali sparsi, più probabili verso est ma con possibili pause senza pioggia.



Una supercella temporalesca ha colpito la zona nord della provincia di Novara, causando allagamenti nei principali centri del medio novarese come Fontaneto d'Agogna, Barengo e Bellinzago. Nella zona tra Momo e Cavaglio si sono verificate grandinate con chicchi di medie dimensioni, mentre a Pernate, frazione del capoluogo, sono state allagate alcune vie e piazze.



Domani, giovedì 13 giugno, la perturbazione si sposterà parzialmente verso il Centro Italia, scivolando lungo il mare Adriatico, mentre al Sud il tempo resterà stabile e soleggiato grazie alla protezione di un promontorio di alta pressione africana, con temperature che supereranno i 35 gradi in Calabria e Sicilia. 12-06-2024