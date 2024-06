CRONACA UTILITIES Sciopero dei treni, disagi per i viaggiatori



L’agitazione proclamata da una sigla autonoma è partita alle 3 di questa notte e proseguirà fino alle 2 di lunedì. Fermo il personale mobile Trenitalia, Trenitalia Tper



Sciopero del personale mobile delle ferrovie con disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Dalle 3 di domenica 16 giugno fino alle 2 di lunedì 17, il personale di macchina e di bordo di Trenitalia e Trenitalia Tper incrocerà le braccia per 23 ore, aderendo allo sciopero proclamato dal sindacato autonomo Assemblea nazionale pdm/pdb.



Trenitalia ha già avvertito che lo stop del lavoro potrà causare cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali. Gli effetti, con ritardi e soppressioni di corse, potrebbero manifestarsi anche prima dell'inizio dello sciopero e protrarsi oltre la sua conclusione.



Non solo i treni a lunga percorrenza, ma anche il trasporto regionale sarà interessato dall'agitazione sindacale. A Milano e in Lombardia, il personale di Trenord si asterrà dal lavoro su chiamata di Uiltrasporti e Orsa Ferrovie, mentre in Campania sarà il turno degli equipaggi di Trenitalia DBR, che scioperano per rivendicare migliori condizioni lavorative.



Le organizzazioni sindacali regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa hanno proclamato lo sciopero di 23 ore per il personale di bordo dei treni campani. Di fronte a questa nuova agitazione, Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi preventivamente sullo stato della circolazione prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il proprio viaggio.

16-06-2024