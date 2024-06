CRONACA UTILITIES Nuova ondata di caldo africano sull'Italia



Nel weekend l'anticiclone riporta condizioni soleggiate quasi ovunque per almeno 4-5 giorni. Le temperature saliranno fino a 42°C in Sicilia, fino a 35-36°C anche al Centro (Firenze e Roma) con picchi di 34°C al Nord



Un'intensa ondata di calore sta per investire l'Italia, colpa di un potente anticiclone africano proveniente dall'Algeria. Nei prossimi giorni, le temperature saliranno notevolmente in tutto il paese, portando condizioni di caldo intenso e cielo sereno per almeno 4-5 giorni.



Secondo le previsioni meteorologiche, il picco del caldo è atteso nel fine settimana, con punte di 42°C previste in Sicilia e 40°C in Puglia. Anche il Centro Italia non sarà risparmiato, con Roma che potrebbe toccare i 35°C e Firenze i 36°C. Al Nord, sebbene le temperature saranno leggermente più contenute, si prevedono comunque massime intorno ai 32-34°C in diverse località.



Già da venerdì, le temperature inizieranno a salire significativamente, con massime fino a 38°C tra Sardegna e Sicilia. In Sardegna, è previsto anche l'arrivo di sabbia del deserto che potrebbe causare cieli giallognoli, senza tuttavia impedire l'aumento delle temperature.



Il Ministero della Salute ha già emesso un'allerta gialla per ondate di calore in 15 città italiane per la giornata di domani, tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari. Questo livello di allerta indica la possibilità di condizioni meteorologiche che potrebbero precedere un'ondata di calore più intensa nei giorni successivi.



Nonostante il dominio dell'anticiclone africano, denominato "Cammello" dai meteorologi, non mancheranno alcune incertezze al Nord. Tra sabato pomeriggio e domenica mattina, è previsto il passaggio di una perturbazione sull'Europa Centrale che potrebbe portare temporali sulle Alpi, con possibili sconfinamenti nelle pianure adiacenti, specialmente a nord del Po. 27-06-2024