29 milioni di italiani pronti a partire per le vacanze



Lo scrive Confcommercio. Cresce il budget pro capite a disposizione: 1.190 euro, +10% sul 2023. Il 58% resterà in Italia: tra le mete preferite Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia e Sardegna



L'estate 2024 si preannuncia come una stagione record per il turismo italiano. Secondo il recente Focus sulle vacanze estive dell'Osservatorio Turismo Confcommercio, circa 29 milioni di italiani sono pronti a partire tra giugno e settembre, con un budget medio pro capite di 1.190 euro, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente. L'indice di fiducia dei viaggiatori ha raggiunto quota 72 su 100, superando i livelli pre-pandemia del 2019. Questo dato suggerisce un ritrovato entusiasmo per le vacanze dopo anni di incertezza.



La spesa media varia a seconda del mese: si parte dai 630 euro di giugno, per arrivare ai 910 euro di agosto, il mese tradizionalmente dedicato alle vacanze più lunghe. Settembre si attesta sui 760 euro. Per quanto riguarda le sistemazioni, oltre il 40% degli italiani sceglie strutture turistico-ricettive tradizionali, con una preferenza per gli alberghi. Cresce l'interesse per b&b e affitti brevi, soprattutto per i soggiorni di breve durata.



Le destinazioni balneari rimangono le più gettonate, rappresentando il 24% delle scelte complessive e il 39% per le vacanze più lunghe. Si registra un rinnovato interesse per la montagna, che supera leggermente città e luoghi d'arte nelle preferenze. L'Italia resta la meta preferita per il 58% dei viaggiatori, mentre il 34% combinerà destinazioni nazionali ed estere. Tra le regioni più ambite spiccano Toscana, Sardegna, Puglia e Trentino Alto Adige. All'estero, Grecia e Spagna si confermano le mete più popolari.

29-06-2024