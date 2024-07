CRONACA UTILITIES Precipita nel vano ascensore, morta 25enne



La tragedia è avvenuta a Fasano, in Puglia, in un condominio. La vittima è caduta nel vuoto dal quarto piano: la cabina, secondo una prima ricostruzione, non sarebbe risalita



Tragedia a Fasano, in provincia di Brindisi, questa mattina intorno alle 7: una ragazza di 25 anni è morta in seguito a una caduta nel vano ascensore di una palazzina situata in via Piave. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima si trovava al quarto piano dell'edificio quando ha chiamato l'ascensore. Aprendo la porta, la donna è precipitata nel vuoto, poiché la cabina non era presente al piano. Le cause del malfunzionamento dell'ascensore sono ancora da determinare.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Ostuni, i Carabinieri della compagnia di Fasano e la Polizia Locale. Anche il personale del 118 è giunto sul posto, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Si attende l'arrivo del Sostituto Procuratore di turno per gli accertamenti del caso.

01-07-2024