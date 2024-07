CRONACA UTILITIES Roma, maxi incendio in zona Tribunale



Alta colonna di fumo, strade chiuse, case e sedi Rai evacuate. Alcuni testimoni avrebbero sentito odore di fumo già dalla scorsa notte. Vigili del fuoco ancora al lavoro



Un imponente incendio ha messo a dura prova i Vigili del Fuoco di Roma nella zona di piazzale Clodio, alle pendici di Monte Mario, a ridosso del tribunale della città. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno rapidamente guadagnato terreno sulla collina, richiedendo l'intervento di mezzi aerei specializzati.



Tre elicotteri antincendio, tra cui un potente Erickson S64 e un Ab412 dei Vigili del Fuoco, oltre a un velivolo della Regione Lazio, stanno operando incessantemente per contenere il rogo. La situazione è resa particolarmente critica dal repentino cambio di direzione del vento, che complica le operazioni di spegnimento.



Per precauzione, sono state evacuate 40 persone dall'Osservatorio Astronomico e altrettante da diverse abitazioni in via Goiran e via Teulada. L'aria è impregnata di un odore acre, mentre una nube di cenere e fumo si alza visibile da lontano. Il rombo degli elicotteri risuona nel cielo, interrotto solo dal rumore delle sirene dei mezzi di soccorso.



In via Teulada, di fronte alla sede Rai, si coordinano le operazioni di soccorso. Polizia, Vigili del Fuoco e ambulanze presidiano la zona, mentre i residenti evacuati attendono notizie sui marciapiedi, alcuni ancora in abiti da casa. Il caldo intenso è occasionalmente mitigato dalle gocce d'acqua portate dal vento, provenienti dagli sganci degli elicotteri che fanno la spola con il Tevere.



L'incendio ha già causato danni, con alcune auto in sosta parzialmente bruciate. Le autorità hanno chiuso al traffico diverse strade, tra cui via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, causando congestioni sulla Trionfale. La Rai ha invitato all'evacuazione i dipendenti di alcune sedi, mentre il sindaco Roberto Gualtieri si sta recando sul posto per valutare la situazione.



Le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autobotti e mezzi della Protezione Civile, continuano a lottare contro le fiamme. 31-07-2024