EVENTI UTILITIES A Piazza Vittorio incontro su RAIMON PANIKKAR per il Premio Oltre la soglia



All'arena di Piazza Vittorio Emanuele, giovedì 8 agosto, alle ore 19:00, è in programma l'ottavo appuntamento del "Premio Oltre la Soglia", organizzato dalla Libreria Rotondi con il patrocinio e la collaborazione della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Anec Lazio, Piazza Vittorio APS, Blu Banca e Esquilino 150 anni.



La serata, moderata dal fisico e scrittore Gianluca De Martino, sarà dedicata al lungo percorso compiuto dal teologo, filosofo e mistico di Raimon Panikkar (1918-2010), sacerdote cattolico di madre borghese spagnola e padre aristocratico indiano, noto per il suo tentativo di creare un ponte tra la filosofia e la spiritualità dell'Oriente e dell'Occidente.



"Sono partito cristiano, mi sono scoperto hindù e ritorno buddhista, senza cessare per questo di essere cristiano". Queste parole racchiudono il suo pensiero, espresso in più di sessanta scritti e centinaia di articoli e conferenze, concentrato sulla necessità del dialogo "intraculturale" e "intrareligioso" senza mai aprire a facili sincretismi. La sua visione si appoggia sulla prospettiva "spirituale" della vita, cui vanno integrate la filosofia e l'azione pratica, con l'obiettivo ultimo di promuovere la pace e la comprensione tra i popoli: una visione nuova per l'epoca, oggi più che mai necessaria.



In dialogo con De Martino ci sarà Milena Carrara Pavan, stretta collaboratrice di Raimon Panikkar, presidente della Fundació Vivarium Raimon Panikkar con cui promuove il Premio Panikkar per la diffusione del pensiero dell'autore.



Panikkar, teologo del dialogo, si è impegnato ad abbattere le barriere che ci separano dall’Altro, dalla Terra e dal Divino, riuscendo a dare vita ad una nuova visione della Realtà, a-duale, relazionale, dialogale, inter-in-dipendente, cosmoteandrica, dove corpo e spirito, scienza e religione, pensiero razionale e simbolico, Oriente e Occidente, possano convivere in armonia senza escludersi a vicenda, rivelando un mondo di pace. I suoi scritti rappresentano non solo un problema intellettuale della sua mente, ma una preoccupazione del suo cuore e, ancor più, un interesse reale della sua intera esistenza, che ha cercato per prima cosa di raggiungere chiarezza e profondità studiando seriamente i problemi della vita umana.



Milena Carrara Pavan è stata la persona più vicina a Raimon Panikkar negli ultimi suoi vent’anni di vita, come studiosa del suo pensiero e stretta collaboratrice. Ha tradotto e curato la pubblicazione di molte sue opere. Insieme a Panikkar ha pubblicato nel 2006 Pellegrinaggio a Kailasa, apparso in versione ampliata nel 2012 con il titolo Pellegrinaggio e ritorno alla sorgente per Servitium /Jaca Book, insieme al film-intervista “Raimon Panikkar. La mia vita”. Con Panikkar ha dato vita a numerosi sangama tra cui “The Spirit of Religion” (2006-2008) che coinvolse testimoni di otto tradizioni religiose, ha definito la sistemazione dei suoi scritti nei 18 volumi che costituiscono la sua Opera Omnia e a lei ha assegnato il compito impegnativo di curarne la pubblicazione con Jaca Book, ora prossima al completamento in cinque lingue. Dai diari personali che Panikkar le ha affidato ha tratto L’acqua della goccia. Frammenti dai diari (Jaca Book, Milano 2018).



Il Premio “Oltre la soglia – Porta Magica 2024”, in programma ogni giovedì, dal 20 giugno al 5 settembre (con pausa nelle due settimane centrali di ferragosto), si pone come obiettivo di ogni incontro quello di varcare una soglia ideale - rappresentata simbolicamente dalla vicina Porta Magica o Alchemica - coinvolgendo autori e libri che si sono distinti per aver privilegiato percorsi innovativi di interpretazione della realtà. L'ingresso è libero a tutti.



Giovedì 8 agosto 2024 - Ore 19:00

PREMIO "OLTRE LA SOGLIA - PORTA MAGICA 2024" – OTTAVA SOGLIA

IL PELLEGRINAGGIO FILOSOFICO E SPIRITUALE DI RAIMON PANIKKAR

Con MILENA CARRARA PAVAN

Piazza Vittorio Emanuele II, Roma

(Arena Cinevillage)

Ingresso libero



