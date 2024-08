CRONACA UTILITIES Temperature record fino a sabato, poi il calo



Per gli esperti, il caldo africano ha le ore contate. Da domenica e fino alla prima parte della prossima settimana l'afa lascerà il posto a piogge e aria più fresca: anche fino a 10 gradi in meno



Dopo settimane di caldo intenso e notti afose, il sollievo è finalmente in arrivo. A partire dal prossimo fine settimana, infatti, sono previsti temporali e un sensibile calo delle temperature su gran parte del territorio italiano. Questo cambiamento climatico dovrebbe portare una significativa riduzione delle città contrassegnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, che indica un rischio elevato per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili.



Attualmente, 17 delle 27 città monitorate dal Ministero sono sotto bollino rosso, ma la situazione migliorerà già da sabato 17 agosto. Le città in stato di allerta scenderanno a quattro (Bari, Brescia, Campobasso e Palermo), mentre 13 passeranno dal bollino rosso a quello giallo, e quattro città (Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo) torneranno al bollino verde. Domenica 18 agosto, solo Bari manterrà il bollino rosso, mentre 19 città saranno indicate in verde, segno di un netto miglioramento delle condizioni climatiche.



Fino a sabato, il sole e il caldo persisteranno su gran parte del Paese, ma l'instabilità inizierà a manifestarsi già dalle prime ore del giorno sui settori alpini, con temporali che si estenderanno alle pianure del Piemonte e della Lombardia.



Sabato 17 agosto, gli esperti prevedono al Nord nubi in evoluzione diurna porteranno isolati rovesci o temporali su Liguria, Appennino Emiliano-Romagnolo e settore alpino, con possibili sconfinamenti serali sulle pianure venete. Al Centro e in Sardegna, si prevedono temporali sparsi sulla Sardegna e rovesci isolati in Toscana. Nelle altre regioni, nubi e velature interesseranno le aree interne e appenniniche, con temporali in attenuazione al tramonto. Al Sud e in Sicilia, nubi a evoluzione diurna sui rilievi appenninici porteranno locali temporali, mentre il resto delle regioni sarà interessato da velature estese. Le temperature minime e massime saranno in calo in diverse zone del Paese, con venti deboli e mari generalmente poco mossi.



Domenica 18 agosto il maltempo si intensificherà al Centro-Nord con piogge diffuse e temporali, in miglioramento in serata sulle regioni occidentali del Nord e parzialmente al Centro. Anche al Sud e sulle isole maggiori si prevedono condizioni instabili, con fenomeni più frequenti su Campania e basso Tirreno. Le temperature subiranno un ulteriore e marcato calo, specie nei valori massimi.



Lunedì 19 agosto la situazione migliorerà su Liguria di Ponente, Piemonte, Valle d'Aosta e parti dell'Emilia-Romagna, mentre persisteranno condizioni di instabilità sul resto del Paese, con precipitazioni maggiormente concentrate su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Le piogge si esauriranno in serata su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori.

16-08-2024