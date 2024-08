CRONACA UTILITIES Meteo, allerta gialla maltempo in 10 regioni



L'afa concede una tregua, solo due città da bollino rosso. Pioggia e fulmini in Liguria, precipitazioni anche al centro-sud. Bomba d'acqua su Malpensa. Ma per gli esperti il caldo tornerà



Fase di transizione del clima in Italia, con alcune regioni che sperimentano un temporaneo sollievo dal caldo intenso, mentre altre continuano a registrare temperature elevate. Attualmente, solo Roma e Latina mantengono l'allerta massima per il caldo, con previsioni di un lieve miglioramento per domani.



Nel frattempo, diverse aree del paese stanno affrontando condizioni meteorologiche avverse. La Liguria ha vissuto un'ondata di maltempo caratterizzata da forti piogge e grandinate, con conseguenti danni e interventi dei vigili del fuoco. Le regioni settentrionali, in particolare le province di Varese, Bergamo, Como e Brescia, hanno registrato intense precipitazioni. In risposta, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per varie regioni, prevedendo temporali, forti venti e possibili grandinate. L'aeroporto di Malpensa invece ha subito notevoli disagi a causa delle piogge intense, con allagamenti nei terminal e numerosi voli dirottati.



Nonostante questi episodi di maltempo, gli esperti avvertono che il caldo non diminuirà significativamente. Le temperature rimarranno sopra la media stagionale in gran parte del paese, con picchi previsti soprattutto al Centro-Sud. Le previsioni indicano un possibile ritorno dell'anticiclone africano nei prossimi giorni, che potrebbe portare a un nuovo aumento delle temperature, con punte fino a 37°C nel fine settimana, interessando anche la capitale. 27-08-2024