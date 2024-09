CRONACA UTILITIES Maltempo: un uomo disperso nel Torinese

Nubifragi in Lombardia, crolli ed esondazioni tra Piemonte e Liguria. Allerta gialla in 16 regioni, da nord a sud. A Milano persone bloccate nei sottopassi. Temporale su Roma



Un'ondata di maltempo sta interessando gran parte dell'Italia, portando piogge intense e temporali in molte regioni. Il Nord e il Centro sono particolarmente colpiti, con fenomeni meteorologici che includono forti raffiche di vento, grandine e attività elettrica. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico in ampie zone del Veneto.



Allerte arancioni sono state dichiarate in alcune aree di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Nel Torinese, un uomo che stava lavorando col trattore è stato travolto a Feletto dalla piena del torrente Orco, in seguito alle forti piogge di queste ore. Il disperso ha 58 anni e sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco.



A Genova, venti superiori ai 100 km/h hanno causato danni diffusi, con alberi abbattuti e strutture danneggiate. La Liguria occidentale ha subito allagamenti ed esondazioni, con l'allerta arancione in vigore fino alle 13 di oggi. Nel savonese, alcuni corsi d'acqua sono straripati. Ad Albenga, l'esondazione del rio Carenda ha costretto all'evacuazione di diversi residenti. La linea ferroviaria è stata interrotta a causa dei danni causati dal forte vento.



Roma è stata colpita da un intenso temporale nelle prime ore del mattino. Le autorità locali hanno avvisato di possibili precipitazioni diffuse e fenomeni intensi nelle prossime 12-18 ore su tutto il Lazio. A Carrara, in Toscana, il sindaco ha firmato un'ordinanza che sospende numerose attività pubbliche, inclusi mercati, eventi all'aperto e lezioni scolastiche. La misura, in vigore dalle 6 alle 18 di oggi, prevede anche la chiusura di cimiteri, parchi, impianti sportivi e spiagge. 05-09-2024