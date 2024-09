CRONACA UTILITIES Ciclone polare sull'Italia, temperature in picchiata



Neve dalle Alpi al Gran Sasso, pioggia e allagamenti da Nord a Sud. Tempesta di neve in Val Gardena, perde la vita escursionista. Primi fiocchi di neve sul Terminillo



Improvvisa ondata di maltempo sul'Italia, con condizioni climatiche tipicamente invernali in pieno settembre. Le regioni settentrionali e centrali hanno visto precipitazioni nevose insolite per la stagione, mentre il Sud è stato flagellato da piogge torrenziali. Sulle Alpi e fino al Gran Sasso, la neve ha imbiancato i paesaggi, creando scenari invernali prematuri. Le Dolomiti, la Valle d'Aosta e persino il monte Terminillo nel Lazio hanno registrato le prime nevicate, con temperature che sono scese sotto lo zero in alcune località di montagna.



Questa situazione meteorologica estrema ha colto di sorpresa molti escursionisti. In Val Gardena, una turista canadese di 57 anni ha perso la vita durante una tempesta di neve, mentre il marito è stato soccorso e ricoverato. Altri episodi simili si sono verificati nel gruppo delle Pale di San Martino e in Val Pusteria, dove gli escursionisti sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso alpino. Le regioni settentrionali hanno dovuto far fronte anche a allagamenti e frane. In Friuli Venezia Giulia, diverse aree sono state colpite da inondazioni e interruzioni di corrente. A Passo Pramollo, vicino a Udine, una nevicata di oltre 20 centimetri ha bloccato numerosi veicoli.



Nel Sud Italia, le forti piogge hanno causato notevoli disagi. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata colpita da un violento nubifragio che ha provocato allagamenti e colate di fango. A Roma, numerosi interventi sono stati necessari a causa di allagamenti e caduta di alberi. I collegamenti marittimi tra Napoli, Pozzuoli, Ischia e Procida sono stati compromessi dal mare agitato, causando ulteriori difficoltà ai trasporti.

14-09-2024