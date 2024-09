CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta gialla per temporali e forti venti



Particolare attenzione su parte di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, sugli interi territori di Molise, Basilicata e Puglia, su parte di Campania e Sardegna



L'Italia è investita da una serie di perturbazioni che porteranno condizioni di maltempo su gran parte del territorio nazionale. Una vasta area di bassa pressione, attualmente centrata sui Balcani, si sta spostando verso la penisola, promettendo piogge diffuse e venti intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta, prevedendo precipitazioni persistenti e talvolta intense su diverse regioni.



Stando ai bollettini, Emilia-Romagna e Marche saranno le prime a sperimentare gli effetti di questa perturbazione, con rovesci e temporali che si estenderanno progressivamente ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. I fenomeni meteorologici saranno caratterizzati da forte intensità, con possibili grandinate e raffiche di vento. Particolare attenzione è riservata alle regioni adriatiche, dove si prevedono venti da forti a burrasca provenienti da nord-est, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.



L'allerta gialla è stata diramata per diverse regioni, tra cui parti dell'Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, e per l'intero territorio di Molise, Basilicata e Puglia, oltre a zone della Campania e della Sardegna.



Le previsioni per i prossimi giorni delineano un quadro di instabilità diffusa:



Martedì 17 settembre vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso al Nord, con piogge sparse sulla Lombardia e le Alpi, intensificandosi in Romagna. Il Centro sarà caratterizzato da maltempo crescente sulle regioni adriatiche, mentre al Sud si attendono precipitazioni sparse, particolarmente intense su Puglia, Basilicata e Campania.



Mercoledì 18 il maltempo si intensificherà, con forti piogge in Emilia Romagna e condizioni instabili su gran parte del Centro-Sud. Schiarite sono previste solo sul Lazio.



Giovedì 19 la situazione rimarrà critica, con possibili nubifragi in Emilia e temporali diffusi al Centro. Il Sud vedrà rovesci sparsi, principalmente in Puglia e Campania.



Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle zone più a rischio di fenomeni intensi. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteorologici e le indicazioni delle autorità locali per eventuali misure di sicurezza da adottare.

17-09-2024