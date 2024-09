Vallo della Lucania, il Ten. Col. Valerio Palmieri nuovo Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri



Alla cerimonia d'insediamento ha ricordato: “La sicurezza si costruisce insieme, e il coinvolgimento attivo della cittadinanza è essenziale per proteggere e valorizzare il nostro territorio”



Il Tenente Colonnello Valerio Palmieri è stato nominato nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania, assumendo la guida del presidio che coordina le attività dei carabinieri in un'ampia area del Cilento, dove avrà la responsabilità di guidare le operazioni di contrasto alla criminalità e di garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio che comprende numerosi comuni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sotto la guida del Comandante Provinciale Col. Filippo Melchiorre.

Il Tenente Colonnello Palmieri proviene dalla Calabria, dove ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, prima al Nucleo Investigativo di Vibo Valentia e successivamente a quello di Reggio Calabria, avendo condotto numerose operazioni di successo contro la criminalità organizzata.



Durante la cerimonia di insediamento, Palmieri ha espresso gratitudine verso il suo predecessore, il Colonnello Sante Picchi, che ha concluso la sua carriera congedandosi dopo molti anni di onorato servizio, sottolineando: "Sono onorato di assumere questo incarico in un territorio così ricco di storia e cultura. Il mio impegno sarà quello di lavorare a stretto contatto con la comunità locale per garantire la sicurezza e la legalità. Punteremo molto sulla prevenzione e sul dialogo con i cittadini".



Il nuovo comandante ha quindi delineato alcune delle sue priorità: "Oltre al contrasto dei reati tradizionali, dedicheremo particolare attenzione alla lotta contro i crimini ambientali, considerata la straordinaria bellezza naturale di questa zona. Intensificheremo anche i controlli per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, purtroppo ancora troppo frequenti", senza dimenticare che il reparto da lui guidato intende concentrarsi sulla protezione delle fasce deboli della popolazione, su tutti gli anziani, frequentemente vittime di truffe. "Proteggere chi è più vulnerabile, come i nostri anziani, è un imperativo per noi".

Palmieri ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione interistituzionale: "Lavoreremo in sinergia con tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, con la magistratura e con le amministrazioni locali. Solo attraverso uno sforzo congiunto potremo ottenere risultati significativi nella tutela della sicurezza pubblica."



Le autorità locali hanno accolto con favore la nomina, esprimendo fiducia nelle capacità del nuovo comandante di rafforzare ulteriormente la presenza dell'Arma sul territorio. Il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone ha commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto al Ten. Col. Palmieri. Le sue parole dimostrano una profonda comprensione delle sfide specifiche del nostro territorio. Siamo certi che la sua esperienza e il suo approccio collaborativo saranno preziosi per la nostra comunità."