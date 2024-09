CRONACA UTILITIES Maltempo, nonna e neonato dispersi nel Pisano



Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, dronisti e squadre ordinarie. Strade interrotte e disagi nel livornese. Fiumi esondati nel Padovano, evacuate 11 persone



Le intense precipitazioni sul nostro Paese hanno causato allagamenti, esondazioni di fiumi e numerosi disagi in varie zone. In Veneto, i vigili del fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi, principalmente nelle province di Padova, Vicenza e Treviso. La situazione più critica si è verificata nel padovano, dove l'esondazione dei fiumi Tergola, Piovego e Valdura ha reso necessaria l'evacuazione di diverse persone.



A Montecatini Val di Cecina, in Toscana, sono in corso le ricerche di un neonato di 5 mesi e della nonna, dispersi a causa della piena del torrente Sterza. Il resto della famiglia è stato tratto in salvo dal tetto dell'abitazione dove si era rifugiata. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha fornito aggiornamenti sulla situazione, evidenziando interruzioni stradali, problemi alle infrastrutture e blackout elettrici. Ha sottolineato l'eccezionalità dell'evento, paragonandolo a una perturbazione del 1928, e ha ringraziato le forze di protezione civile per il loro impegno incessante.



Le previsioni meteo indicano che l'Italia sarà interessata da due perturbazioni consecutive. La prima sta già colpendo gran parte del paese, mentre la seconda influenzerà principalmente il nord. Successivamente, è previsto l'arrivo di un anticiclone africano che porterà temperature elevate, soprattutto al centro-sud, con picchi fino a 35 gradi in alcune zone.



La situazione rimane critica in molte aree, con allerte meteo attive in diverse regioni. Le autorità raccomandano alla popolazione di prestare la massima attenzione e di limitare gli spostamenti non necessari per garantire la sicurezza pubblica. 24-09-2024