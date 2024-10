CRONACA UTILITIES Allerta rossa in Lombardia, scuole chiuse a Bergamo e Lecco



A Milano esonda il Lambro, venti forti e burrasca da Trieste alla Toscana. La Protezione civile: in arrivo precipitazioni intense e mareggiate. Allerta arancione in Emilia, Trentino e Veneto; gialla in Romagna, Alto Adige e Liguria



Il maltempo imperversa sull'Italia settentrionale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa per la Lombardia, mentre in Emilia-Romagna, Trentino e Veneto è stata dichiarata l'allerta arancione. Romagna, Alto Adige e Liguria sono invece in allerta gialla.



La situazione meteorologica del paese appare nettamente divisa: il Nord è flagellato da piogge intense e venti forti, mentre il Sud continua a fronteggiare una siccità senza precedenti. A Como, il lago minaccia di esondare, con il livello dell'acqua in rapida salita. Parte di piazza Cavour è già allagata, nonostante il sistema di paratie non sia ancora operativo.



Milano è particolarmente colpita, con i fiumi Lambro e Seveso che destano preoccupazione. La vasca di laminazione del Seveso è stata attivata per far fronte alla piena, mentre il Lambro ha già iniziato ad allagare il parco circostante, portando all'evacuazione di due comunità. In Liguria, il maltempo sta causando disagi alla rete ferroviaria, con ritardi su diverse linee.



Le autorità locali stanno prendendo provvedimenti: a Lecco e Bergamo, le scuole superiori e i centri di formazione resteranno chiusi giovedì. La Protezione Civile avverte che la perturbazione atlantica in arrivo porterà precipitazioni abbondanti e venti forti in gran parte delle regioni centro-settentrionali.



Gli esperti invitano alla massima cautela, sconsigliando di fermarsi in prossimità di argini fluviali, sottopassi o ponti durante le precipitazioni intense. 10-10-2024