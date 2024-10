SPETTACOLO UTILITIES I WONDER PICTURES e IWONDERFULL al Lucca Comics And Games



A Milano esonda il Lambro, venti forti e burrasca da Trieste alla Toscana. La Protezione civile: in arrivo precipitazioni intense e mareggiate. Allerta arancione in Emilia, Trentino e Veneto; gialla in Romagna, Alto Adige e Liguria



I Wonder Pictures e la piattaforma IWONDERFULL saranno presenti all’edizione 2024 di Lucca Comics & Games (30 ottobre - 3 novembre) con una serie di appuntamenti esclusivi per esaltare l’essenza del cinema, raccontare nuovi progetti, incontrare autori internazionali e celebrare i successi cinematografici passati e futuri.

Nella cinque giorni lucchese saranno previste l’anteprima di The Substance di Coralie Fargeat, travolgente opera a tinte horror con Demi Moore e Margaret Qualley già premiata a Cannes e nelle sale italiane dal 30 ottobre; la proiezione speciale di The Beast di Bertrand Bonello, che a seguire terrà un panel sull’intelligenza artificiale e le applicazioni nel mondo del cinema e dell’animazione; la presentazione del libro illustrato Snot and Splash - Il mistero dei buchi scomparsi, edito da Salani - trasposizione dell’omonimo film di Teemu Nikki, da novembre in sala - nel corso di un laboratorio per bambini e famiglie tenuto dall’autore Manlio Castagna.

IWONDERFULL continua a distinguersi per la sua offerta digitale di contenuti originali dalla forte identità e unicità creativa e a Lucca celebra la pellicola pluripremiata agli Oscar Everything Everywhere all at Once in collaborazione con Gigaciao che, in occasione dell’arrivo in piattaforma del film, ha realizzato quattro inedite locandine a firma di Sio,Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua; le locandine saranno disponibili presso lo stand di Gigaciao e i quattro autori saranno protagonisti di un esclusivo firmacopie.



Infine, come già annunciato, è previsto l’inizio delle riprese del primo dei quattro film che esploreranno il fenomeno Lucca Comics & Games. I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, li realizzerà assieme al proprio partner produttivo All At Once e si occuperà di distribuirli in sala e su IWONDERFULL. Il progetto nasce da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dello scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne curerà regia e scrittura, insieme ad altri collaboratori.

Anche i visitatori del Festival avranno un ruolo nei documentari: fino al 12 ottobre, chiunque abbia già acquistato un titolo d’ingresso per LC&G2024 potrà proporre i propri ricordi o raccontare le proprie storie speciali legate a Lucca Comics & Games e vivere l’esperienza dello schermo da protagonista.



Per partecipare: https://bit.ly/storiediluccacomics

Gli appuntamenti:



Anteprima di The Substance

Quando: mercoledì 30 ottobre, ore 19:00

Dove: Cinema Centrale



In occasione del Lucca Comics & Games 2024 sarà presentato in anteprima al pubblico il film The Substance, diretto da Coralie Fargeat, con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama “The Substance”. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio… cosa può andare storto?



Dal film di Teemu Nikki al libro illustrato “Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi”

Quando: giovedì 30 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Dove: Auditorium San Girolamo



In vista dell’uscita nelle sale italiane del live action per ragazzi Snot and Splash - Il mistero dei buchi scomparsi di Teemu Nikki (al cinema da novembre), lo scrittore Manlio Castagna e l’illustratore Gianluca Garofalo, presentano l’omonimo libro illustrato edito da Salani Editore, in libreria dal 29 ottobre. Durante il laboratorio, i due autori parleranno con i ragazzi ed esploreranno i temi e le ispirazioni alla base della loro collaborazione.



Firmacopie con Gigaciao delle inedite locandine dedicate a Everything Everywhere All At Once

Quando:

31 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 con Fraffrog e Giacomo Bevilacqua

2 novembre dalle ore 14 alle ore 15.00 con Sio e Dado.

Dove: Palazzo delle Dediche



Per celebrare l’arrivo sull’IWONDERFULL Prime Video Channel di Everything Everywhere All At Once, IWONDERFULL ha stretto una speciale partnership con Gigaciao; gli autori Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua hanno realizzato quattro locandine esclusive del film e le firmeranno in questa occasione.



Proiezione speciale di THE BEAST

A seguire, incontro sull’Intelligenza Artificiale con il regista del film Bertrand Bonello e LRNZ, modera Simone Soranna.

Quando: venerdì 1 novembre alle ore 13.30

Dove: Cinema Centrale



Bertrand Bonello sarà a Lucca Comics & Games per una proiezione speciale del suo ultimo film, THE BEAST, visionaria rilettura contemporanea/sci-fi di una novella di Henry James con Léa Seydoux e George Mackay, una storia d’amore che trascende vite passate, presenti e future celebrata al festival di Venezia e nelle sale italiane a novembre. A seguire, il regista sarà in dialogo con LRNZ / Lorenzo Ceccotti, in un incontro dedicato all'intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nel mondo del cinema e dell'animazione.



Per info, Lucca Comics & Games official website: www.luccacomicsandgames.com 10-10-2024