EVENTI UTILITIES A Casal Monastero il luogo di culto dei Testimoni di Geova ospita un centro di traduzione in LIS



Oltre all’auditorium, al primo piano si producono video nella lingua dei segni italiana. La ristrutturazione della Sala del Regno di via Pozzaglia Sabino è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi



Il 12 ottobre scorso è stata inaugurata la rinnovata Sala del Regno dei Testimoni di Geova di via Pozzaglia Sabino a Casal Monastero. L’edificio, costruito nei primi anni duemila, è composto da tre piani e ospita, oltre al luogo di culto vero e proprio, anche un centro di traduzione per la lingua dei segni italiana. L’opera di ristrutturazione, iniziata nel settembre 2022 e terminata nel dicembre 2023, è stata portata avanti da circa trecento volontari, provenienti principalmente da Roma e dintorni, che hanno messo a disposizione gratuitamente tempo, professionalità e competenza.



Il nuovo luogo di culto ospiterà i circa cinquecento Testimoni di Geova del III e del IV Municipio, sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Il primo piano della struttura è tutto dedicato alle attività del centro di traduzione in LIS che rende fruibili ai sordi la Bibbia, le pubblicazioni, i video e tanto altro materiale informativo prodotto dai Testimoni di Geova.



Il capocantiere Daniele Suzzi ha ricordato l’entusiasmo di chi ha partecipato a questa ristrutturazione. “Il progetto di per sé era entusiasmante. Conoscevamo lo scopo finale: realizzare non solo un luogo di culto ma anche un centro di traduzione all’avanguardia, dotato di tutte le attrezzature per produrre contenuti al servizio di una comunità importante come quella dei sordi. Nei circa sedici mesi di lavori abbiamo ricevuto richieste continue di partecipazione da parte dei volontari di Roma, in misura maggiore rispetto alle necessità, ed è stato bello anche accogliere volontari provenienti dal resto d’Italia che hanno messo a disposizione le loro competenze”.



“Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno si studia il valore pratico della Bibbia come guida nella vita quotidiana” aggiunge Luca Didò, portavoce dei Testimoni di Geova per il Lazio e l’Abruzzo. “Le conferenze sono aperte al pubblico, affrontano temi di interesse generale e promuovono elevati valori morali che contribuiscono al bene della comunità. Inoltre la realizzazione di un centro di traduzione per la lingua dei segni italiana contribuisce al miglioramento dei servizi a disposizione della comunità dei sordi non solo di Roma ma di tutta Italia”.



La ristrutturazione della Sala del Regno di via Pozzaglia Sabino è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Tra il settembre 2023 e lo scorso agosto in Italia sono state realizzate quattro nuove strutture, 25 grandi e 138 piccole ristrutturazioni. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org. 15-10-2024