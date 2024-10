CRONACA UTILITIES Meteo, forti piogge e temporali sull'Italia



In arrivo una nuova perturbazione che porterà forti precipitazioni prima al Nord, poi al Centro e da venerdì 18 anche al Sud. Allerta gialla in quattro regioni. Esondano torrenti nel Savonese, chiusa la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova



L'Italia si prepara ad affrontare un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche. Dopo un inizio settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature gradevoli, da mercoledì 16 ottobre una serie di perturbazioni interesserà la penisola, portando piogge, temporali e venti intensi. Le regioni settentrionali saranno le prime a essere colpite, seguite da parte del centro e della Sardegna. Entro venerdì, il maltempo si estenderà anche alle regioni meridionali e alla Sicilia.



Per la giornata di mercoledì, sono previste precipitazioni localmente abbondanti, in particolare su alcune zone del Nord-Ovest, sulla Liguria e sulla Toscana nord-occidentale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, prevedendo "precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale" su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.



In base ai fenomeni previsti, è stata valutata un'allerta gialla per alcune aree di Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.



La causa di questo cambiamento è una vasta area depressionaria proveniente dal Nord Atlantico, spinta da correnti d'aria fredda. Da venerdì 18 ottobre, si prevede un calo delle temperature su tutta l'Italia, anche se non si tratterà ancora di freddo polare, che invece è atteso con maggiore probabilità verso la fine del mese.



Le previsioni per i prossimi giorni:



Mercoledì 16 ottobre:

- Nord: Pressione in calo, piogge sparse al Nordovest, più soleggiato e asciutto sulle regioni nordorientali. Temperature in lieve diminuzione.

- Centro: Condizioni generali di bel tempo, cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 26 gradi.

- Sud: Ampio soleggiamento, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28 gradi.



Giovedì 17 ottobre:

- Nord: Maltempo diffuso con cielo coperto e precipitazioni su tutte le regioni. Venti da sud.

- Centro: Tempo instabile su gran parte dei settori, con temporali e piogge sparse.

- Sud: Tempo asciutto fino a sera, ma con cielo coperto. Piogge previste sulla Sicilia occidentale dopo le 20.



Si consiglia ai cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di seguire le indicazioni delle autorità locali per eventuali misure precauzionali. 16-10-2024