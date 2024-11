POLITICA UTILITIES "No a chi alimenta contrapposizioni"



Così il presidente della Repubblica Mattarella in visita in Cina. "Le fide sono globali e nessun Paese da solo può affrontarle, è paradossale che stia avvenendo il contrario" ha sottolineato



In un momento storico segnato da crescenti tensioni internazionali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un appello alla cooperazione globale durante la sua visita di Stato in Cina. Nell'intervista rilasciata all'emittente CGTN, il Capo dello Stato ha evidenziato l'urgenza di affrontare insieme le sfide mondiali, dal cambiamento climatico alla regolamentazione dell'economia globale.



"Il mondo ha bisogno di nuovi Marco Polo", ha dichiarato Mattarella, contrapponendo la figura del celebre esploratore veneziano, simbolo di curiosità e rispetto reciproco, a chi oggi "predica contrapposizione e pratica guerre". Un riferimento alla necessità di recuperare quello spirito di dialogo e apprendimento reciproco che ha caratterizzato i momenti di maggior progresso dell'umanità. La visita presidenziale, che si è spostata da Pechino a Hangzhou, intende rafforzare i legami storici tra Italia e Cina. Nell'incontro con la comunità italiana presso il Consolato di Shanghai, Mattarella ha sottolineato il dinamismo delle relazioni bilaterali, evidenziando il ruolo fondamentale dei cittadini italiani nel tessere rapporti quotidiani tra le due nazioni.



Il programma della visita include significative tappe culturali: dalla mostra "The Perfect Path - Marco Polo's heaven city" della Biennale di Venezia, all'opera lirica "Marco Polo" eseguita dal Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia presso il Conservatorio dello Zhejiang. Un omaggio particolare sarà reso alla tomba del gesuita Prospero Intorcetta, importante figura nel dialogo culturale sino-italiano del XVII secolo. Gli incontri istituzionali con il Presidente Xi Jinping e altri rappresentanti del governo cinese hanno confermato la solidità delle relazioni diplomatiche. Il Presidente ha donato al leader cinese una copia anastatica del 'Sapientia sinica' di Intorcetta, simbolo tangibile di un dialogo culturale secolare.

10-11-2024