Prevista una "svolta termica", con brusco cambiamento del meteo e un calo drastico delle temperature. Nevicate sull'Appennino centrale e gelate mattutine



Un'ondata di aria fredda proveniente dalla Scandinavia si appresta a modificare radicalmente il quadro meteorologico italiano. Prima di questo cambio di scenario, il Sud del paese dovrà fare i conti con gli ultimi fenomeni temporaleschi, che interesseranno anche parte del Centro.



Le precipitazioni più intense si concentreranno inizialmente sul Basso Tirreno, coinvolgendo la Sardegna e successivamente Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Fenomeni sparsi potranno interessare anche Basso Lazio, Abruzzo e Molise.



La svolta significativa è attesa per giovedì 14 novembre, quando un nucleo di aria gelida proveniente dal Golfo di Botnia - dove le temperature marine oscillano tra i 2,6°C e gli 8,4°C - raggiungerà il nostro paese. L'impatto più marcato si registrerà sul versante adriatico, dove sono previste nevicate sull'Appennino centrale fino a quote di 1000 metri.



Il raffreddamento si estenderà progressivamente a tutta la penisola. Venerdì le temperature minime subiranno un drastico calo anche nelle città del Centro, come Roma e Firenze, dove si prevedono brinate nelle zone periferiche. La Pianura Padana vedrà le prime gelate diffuse della stagione, un fenomeno normale per metà novembre ma che assume particolare rilevanza dopo un autunno caratterizzato da temperature superiori alla media.



Il fine settimana si preannuncia generalmente stabile e soleggiato, ad eccezione del Nord-Ovest. Domenica è previsto un aumento della nuvolosità a partire dalla Liguria, dove non si escludono precipitazioni. L'inizio della prossima settimana potrebbe vedere l'arrivo di una perturbazione atlantica più strutturata, con piogge diffuse al Centro-Nord e nevicate sulle Alpi, riportando condizioni meteorologiche più tipiche del periodo.

