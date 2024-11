CRONACA UTILITIES Maltempo, scatta l'allerta gialla in 6 regioni



"Forte intensificazione dei venti su gran parte del Paese", l'ingresso di aria fredda con calo di temperature. Prefetto Firenze convoca Ccs per allerta vento 120km



Una intensa perturbazione sta per interessare l'Italia, con l'arrivo di una saccatura dall'Europa centrale che porterà un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per condizioni avverse che coinvolgerà gran parte del territorio nazionale.



Si prevedono venti di burrasca da ovest, con intensità fino a burrasca forte, che interesseranno inizialmente Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per poi estendersi a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le coste esposte saranno interessate da forti mareggiate.



Particolare attenzione in Toscana, dove il Centro Funzionale Regionale ha diramato un'allerta "arancione" per l'area del Mugello, con previsione di raffiche fino a 120 km/h. Per il resto della città metropolitana di Firenze è stato emesso un codice "giallo". Il Prefetto Francesca Ferrandino ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, che vede la partecipazione di tutte le autorità competenti e dei gestori delle infrastrutture.



La perturbazione porterà anche precipitazioni sparse, con rovesci e temporali particolarmente intensi su Campania, Basilicata e Calabria, accompagnati da frequente attività elettrica. L'aria fredda in ingresso causerà inoltre un deciso abbassamento delle temperature. A nord, venti settentrionali interesseranno la provincia di Bolzano, la Valle d'Aosta e il Piemonte, estendendosi successivamente alla Liguria.



Le autorità monitorano attentamente l'evoluzione della situazione, con particolare attenzione alle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, consultabili nel bollettino nazionale sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. 20-11-2024