CRONACA UTILITIES Meteo, brusco calo termico nel weekend



Le condizioni meteo nei prossimi giorni saranno influenzate dalla spinta del flusso umido sui settori occidentali del continente. E arrivano le piogge al Centro-Nord



L'autunno stringe la sua morsa sull'Italia, preparandosi a una settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica. L'alta pressione si sposta verso est, mentre un flusso umido inizia a interessare i settori occidentali europei, preannunciando un periodo di transizione.



Le previsioni metereologiche prospettano un panorama variabile, con copertura nuvolosa che si concentrerà principalmente nel settentrione e lungo le regioni tirreniche. Inizialmente i fenomeni saranno deboli, con possibili precipitazioni più consistenti previste in Liguria.



Nelle regioni settentrionali, il mattino si caratterizzerà per una nuvolosità compatta. Piogge sparse interesseranno Liguria e Lombardia, mentre sulle Alpi la neve farà la sua comparsa intorno ai 1.600 metri di quota. Nel pomeriggio non sono attese significative variazioni, con leggere precipitazioni che potrebbero interessare anche il Veneto. La sera vedrà cieli coperti, con qualche piovasco localizzato nel nord-est.



Le regioni centrali vedranno una nuvolosità medio-alta, più consistente in Toscana, Umbria e Marche, mentre risulterà meno marcata su Lazio e Abruzzo. Nel corso del pomeriggio transiteranno nubi alte, senza però dar luogo a precipitazioni. La sera si confermerà un tempo asciutto, con velature in movimento.



Nelle regioni meridionali e insulari, il quadro meteorologico si presenta più stabile. Al mattino sono previste deboli piogge in Campania, mentre altrove il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio il tempo resterà sostanzialmente stabile, con aperture in Puglia e nelle isole maggiori.



Gli ultimi aggiornamenti degli esperti segnalano una possibile "goccia fredda" in arrivo dai quadranti orientali verso fine settimana. Questo potrebbe determinare un sensibile calo delle temperature, con l'inverno che si prepara a fare capolino. Intanto, come primo segnale della stagione invernale, a Cervinia è già stato costruito un piccolo snowpark, pronto ad accogliere gli appassionati degli sport invernali.



Le temperature oscilleranno in linea o di poco superiori alle medie stagionali, con una tendenza all'aumento da nord a sud nel corso dei prossimi giorni. 26-11-2024