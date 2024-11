CRONACA UTILITIES Sciopero: il Tar respinge il ricorso dei sindacati



Il ministro Salvini: "Ho ridotto lo sciopero a 4 ore per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos". Landini e Bombardieri: "Si vuole limitare diritto sciopero"



Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso d'urgenza presentato da Cgil e Uil contro la precettazione del ministro Matteo Salvini. Il provvedimento riduce lo sciopero generale di 24 ore a sole 4 ore per i settori del trasporto aereo, pubblico locale e marittimo.



Salvini ha difeso la sua decisione, sostenendo di voler garantire il diritto alla mobilità degli italiani. "In due anni di governo ci sono stati 949 scioperi", ha dichiarato, ribadendo l'equilibrio tra diritto di sciopero e diritto al lavoro. La Commissione di garanzia sugli scioperi aveva già sollecitato la riduzione delle ore di mobilitazione, paventando "il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona". Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha criticato aspramente l'iniziativa, definendola una "forzatura" contro il diritto di sciopero. "Non comprendiamo questa posizione - ha dichiarato - se non come risposta ai diktat di Salvini".



Lo sciopero, previsto per venerdì 29 novembre, interesserà diverse categorie: dal trasporto pubblico al comparto sanitario, dalla scuola all'Inps, con l'esclusione dei servizi ferroviari. 28-11-2024