CRONACA UTILITIES Meteo: sull'Italia pioggia, neve e temporali



Nuovo vortice in formazione sul Mediterraneo, dalle Baleari alla Sardegna: attraverserà le sole maggiori per risalire lungo o Stivale nella giornata di Santa Lucia



Un'intensa perturbazione si prepara ad attraversare la penisola italiana, interessando diverse regioni con precipitazioni, variabilità e fenomeni atmosferici che caratterizzeranno il ponte di Santa Lucia.



Per venerdì 13 dicembre, al Nord sono attesi annuvolamenti tra Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, con precipitazioni deboli in serata e neve in montagna oltre i 900 metri. Il Centro vedrà nuvolosità sulla fascia tirrenica con piogge e possibili temporali in Toscana e Lazio. Moderate precipitazioni interesseranno anche Umbria e Marche. Nel Meridione, la Sardegna mostrerà variabilità con piogge isolate. Instabilità caratterizzerà Sicilia, Calabria e Campania, con probabili rovesci in serata, specialmente nella zona occidentale siciliana.



Le temperature rimarranno stabili o in lieve aumento al Centro-Sud. I venti soffieranno da est con moderata intensità, mentre i mari si presenteranno mossi.



Sabato il Nord sperimenterà nuvolosità irregolare, con schiarite nel pomeriggio. Nessun fenomeno significativo è previsto. Il Centro vedrà invece rovesci e temporali dalla Toscana si estenderanno verso Umbria, Marche e Abruzzo. Neve prevista oltre i 1500 metri. Al Sud persistono condizioni di instabilità tra Campania e Calabria, con possibili temporali. Le Isole vedranno qualche isolata precipitazione.



L'ultima giornata del weekend si aprirà con nebbie mattutine al Nord, per poi lasciare spazio a giornate soleggiate. Il Centro godrà di ampie schiarite dal pomeriggio, mentre al Sud continueranno piogge e temporali, con nevicate in Appennino dai 1200-1300 metri.



Le temperature sono attese in diminuzione, con venti moderati e mari molto mossi. 13-12-2024