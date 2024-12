EVENTI UTILITIES TGR REGIONEUROPA, ALLE 11.25 SU RAI3 E SUL WEB



La sessione plenaria del Comitato delle regioni europee, svoltasi a Bruxelles, sul tema della coesione sociale ed economica nell'Unione: la racconta “RegionEuropa”, il settimanale della Tgr curato da Dario Carella, in onda domenica 15 dicembre alle 11.25 su Rai 3 e e in streaming su RaiPlay. In studio a Bruxelles con Carella, il responsabile media del Comitato delle regioni europee Matteo Miglietta. Sempre dalla capitale dell'Unione europea l'attualità politica e parlamentare con le iniziative del Movimento 5 Stelle alle quali ha partecipato il leader Giuseppe Conte e la presentazione del libro “Il garofano e la conchiglia”, scritto dall'ex vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo socialista all'Eurocamera Gianni Pittella, oggi sindaco di Lauria in Basilicata.

In sommario anche un’intervista al presidente di Coldiretti Ettore Prandini che spiega quali saranno i punti salienti della difesa del settore agroalimentare italiano e delle sue eccellenze nei prodotti che saranno portati ai primi incontri con il nuovo commissario all'agricoltura Christophe Hansen. Sempre in tema di agroalimentare, un reportage di Antonio Silvestri fa una ricognizione sui prodotti Dop e Igp della Regione Toscana a partire dal prelibato salame finocchiona.

In chiusura, un ricordo dell'ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri, recentemente scomparso e ultimo sindaco socialista del capoluogo meneghino. 15-12-2024