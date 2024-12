CRONACA UTILITIES Bergamasca, speleologa intrappolata in una grotta



L'incidente nella grotta Bueno Fonteno. Si troverebbe a circa 4 ore dalla zona di uscita. L'SOS è stato lanciato dai suoi compagni di spedizione che sono riusciti a risalire. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e carabinieri



Ore di apprensione per una esploratrice bloccata nelle profondità della grotta Bueno Fonteno, nel territorio bergamasco. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 22:30, quando i compagni di spedizione, riusciti a risalire, hanno lanciato l'SOS.



La speleologa, 32 anni, si trova in una zona particolarmente difficile, stimata a circa 4 ore dal punto di uscita. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono presenti vigili del fuoco, carabinieri e una task force del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Le squadre di soccorso, provenienti da ben otto regioni italiane - Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto - hanno iniziato le operazioni nella notte. Gli specialisti prevedono un intervento lungo e tecnicamente complesso.



Non è la prima volta che la grotta Bueno Fonteno si rende protagonista di un incidente: già nell'estate 2023 il Soccorso Alpino era intervenuto per un analogo episodio.

15-12-2024