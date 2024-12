CRONACA UTILITIES Entro Natale due pesanti tempeste polari



Gli esperti: piogge in arrivo, oggi allerta gialla su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, su gran parte di Emilia-Romagna, Lazio e Campania e su settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature. Prevista neve a bassa quota



Una intensa perturbazione sta attraversando l'Italia, portando con sé un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche caratterizzato da venti intensi e precipitazioni nevose. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta che interessa gran parte del territorio nazionale, con due tempeste polari previste entro il periodo natalizio.



La situazione si presenta particolarmente critica in Liguria, dove il forte vento ha causato notevoli disagi: la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Varazze e Genova Voltri a causa di danni alla linea elettrica, mentre sulla A10 è stato imposto il divieto di transito per telonati e caravan nel tratto tra il bivio con la A26 e Celle Ligure, con raffiche che superano i 90 km/h. A Genova si registrano danni diffusi, tra cui la caduta di alberi e decorazioni natalizie.



L'allerta meteo si estende a tutto il territorio nazionale. Le regioni più colpite sono dieci, per le quali è stata diramata un'allerta gialla: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le precipitazioni interesseranno particolarmente il Centro-Sud, con rovesci e temporali accompagnati da forte attività elettrica.



Le nevicate si concentreranno tra i 600 e gli 800 metri di altitudine, interessando Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. L'Alto Adige già registra intense precipitazioni nevose, con disagi sulla A22 del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato.



Il quadro meteorologico si presenta particolarmente critico al Nord, con precipitazioni diffuse su basso Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Al Centro, si prevedono piogge e rovesci sparsi, più intensi sulle regioni adriatiche, mentre al Sud il cielo si manterrà molto nuvoloso con precipitazioni sparse e fenomeni temporaleschi sulle aree tirreniche.



La Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione per vento forte, portando alla chiusura dei parchi cintati nelle aree urbane. Il weekend porterà una breve tregua, prima dell'arrivo di una nuova perturbazione polare attesa nei giorni successivi. 20-12-2024