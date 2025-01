CRONACA UTILITIES Arrestato l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno



Violati gli obblighi di sorveglianza: è stato condotto nel carcere di Rebibbia. Il suo avvocato ha confermato la misura ma non ha rilasciato altre dichiarazioni



Si sono aperte ieri sera le porte del carcere per l'ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, che stava scontando una pena alternativa ai servizi sociali. L'ex primo cittadino di Roma è stato trasferito nel penitenziario di Rebibbia in seguito a un provvedimento d'urgenza emesso dal Tribunale di sorveglianza.



Alemanno, condannato in via definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze nell'ambito del processo "Mondo di Mezzo", si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Monte Mario intorno alle 20. Il trasferimento in carcere sarebbe legato a presunte violazioni durante lo svolgimento della misura alternativa alla detenzione.



La vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna dell'ex sindaco è collegata alla nota inchiesta che ha visto coinvolti anche Massimo Carminati, ex appartenente ai NAR, e Salvatore Buzzi, figura centrale nel sistema delle cooperative romane.



Interpellato sulla vicenda, il legale di Alemanno, l'avvocato Edoardo Albertario, ha confermato l'arresto del suo assistito ma ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito. 01-01-2025