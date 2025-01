CRONACA UTILITIES Papa Francesco: la guerra è disumana, spezza il cuore delle mamme



“Prendiamoci cura di ogni creatura, bimbi, poveri e anziani”. Oggi si apre la Porta Santa della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, il 5 gennaio a San Paolo fuori le mura, l'ultima prevista



Nel primo giorno dell'anno, la Basilica di Santa Maria Maggiore ha vissuto un momento storico con l'apertura della sua Porta Santa, in coincidenza con la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. La cerimonia, svoltasi sulla sommità del Colle Esquilino, è stata seguita dalla celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Stanislaw Rylko, Arciprete della Basilica dal 2016.



L'evento si inserisce nel calendario delle aperture delle Porte Sante iniziato il 24 dicembre in San Pietro, quando Papa Francesco ha dato avvio ufficiale all'Anno Giubilare. Nei giorni successivi, il Pontefice ha aperto le Porte Sante del carcere di Rebibbia e di San Giovanni in Laterano, quest'ultima particolarmente significativa in vista dei 1700 anni della sua dedicazione che ricorreranno il 9 novembre. Il ciclo si concluderà il 5 gennaio con l'apertura della Porta Santa di San Paolo fuori le mura.



La giornata è stata caratterizzata anche dalla celebrazione mattutina in San Pietro, dove il Papa ha presieduto la messa per la 58esima Giornata Mondiale della Pace, quest'anno dedicata al tema "Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace". Durante l'omelia, Francesco ha invitato i fedeli ad affidare il nuovo anno a Maria, esortando a riconoscere "la grandezza di Dio nella piccolezza della vita" e sottolineando l'importanza di proteggere ogni forma di vita, dai nascituri agli anziani.



Il messaggio di speranza del Papa era già risuonato la sera precedente, durante i Primi Vespri e il Te Deum di fine anno, quando aveva ricordato che "la speranza del mondo è la fraternità". 01-01-2025