Botti di Capodanno: 34 i feriti gravi



Il bilancio complessivo dei festeggiamenti è di 309 feriti: il numero più alto da 10 anni. Nel Napoletano 36 feriti, a Bari grave un 20enne colpito da proiettili vaganti. Bimbo ferito alla mano ad Andria



Il primo bilancio del capodanno 2025 segna un preoccupante primato: 309 persone ferite dai fuochi d'artificio durante i festeggiamenti, il numero più alto degli ultimi dieci anni secondo il report del Dipartimento della pubblica sicurezza. Di questi, 34 sono casi gravi con prognosi superiore ai 40 giorni, in netto aumento rispetto ai 27 dell'anno precedente.



L'escalation degli incidenti emerge chiara dai dati storici: dopo il minimo storico di 79 feriti nel 2021, i numeri sono cresciuti costantemente fino al picco di quest'anno, triplicando in soli quattro anni.



La mappa degli incidenti copre l'intera penisola. A Napoli si contano 36 feriti, tra cui 14 minori e un bambino di due anni ustionato al torace. A Bari, un ventenne è in rianimazione per un colpo d'arma da fuoco all'addome. Preoccupante anche il caso di Andria, dove un bambino di sei anni rischia l'amputazione del pollice dopo aver maneggiato una pistola a salve. La situazione è critica anche al Nord. In Liguria, un uomo ha subito l'amputazione di un dito a Bargagli, mentre a Milano si sono verificati numerosi incendi su balconi e cassonetti, con momenti di tensione nel quartiere San Siro.



I Vigili del Fuoco hanno effettuato 882 interventi in tutta Italia per incendi legati ai festeggiamenti, con un aumento di 179 casi rispetto all'anno scorso. La Lombardia guida la classifica con 142 interventi, seguita da Emilia Romagna (109) e Veneto-Trentino Alto Adige (103).

01-01-2025