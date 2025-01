CRONACA UTILITIES Meteo, stop all'alta pressione sull'Italia



Un fronte freddo è atteso nella giornata di venerdì, in scorrimento da nord-ovest verso sud-est. Fase di maltempo attesa poi dopo l'Epifania con temperature in calo, piogge sparse e qualche nevicata in bassa quota



Fine del bel tempo e dell'alta pressione che ha caratterizzato la fine del 2024. Da domani, venerdì 3 gennaio, una perturbazione attraverserà l'Italia portando maltempo e temperature in diminuzione.



Al Nord prevista nuvolosità diffusa con nevicate sulle Alpi e piogge tra Emilia-Romagna e Triveneto, in attenuazione serale. Al Centro, rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, che si estenderanno nel pomeriggio a Marche e Abruzzo. Possibili nevicate in Appennino sopra i 900-1200 metri. La Sardegna vedrà rovesci sparsi per l'intera giornata.



Il Sud sarà interessato da precipitazioni inizialmente sulla Campania, che si intensificheranno estendendosi a Molise, Puglia e coste calabre. Sicilia prevalentemente serena, con qualche nube sul settore settentrionale.



Le temperature minime saranno in generale aumento, eccetto in Piemonte, ovest Lombardia e coste ioniche di Basilicata e Calabria. Le massime caleranno su Emilia-Romagna, arco alpino e aree appenniniche meridionali.



Venti moderati o forti al Centro-Sud e in Sardegna, con mari agitati nel Ligure meridionale e Tirreno settentrionale. Previsto un generale aumento del moto ondoso nel pomeriggio. 02-01-2025