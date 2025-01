CRONACA UTILITIES Operaio muore precipitando da un'impalcatura



La tragedia a Lamezia Terme: Francesco Stella, 38 anni, era a un'altezza di circa sei metri. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto



Tragico incidente sul lavoro nell'area industriale di Lamezia Terme, in Calabria. Francesco Stella, operaio di 38 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato da un'impalcatura all'interno di un'azienda che produce profilati.



L'incidente è avvenuto mentre l'operaio lavorava a un'altezza di circa sei metri. Per cause ancora da accertare, Stella è caduto battendo violentemente la testa. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia per i primi rilievi. Presenti anche il medico legale e il magistrato di turno per avviare le indagini sulla dinamica dell'accaduto. 03-01-2025