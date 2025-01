CRONACA UTILITIES Lotteria Italia, si cerca il milionario nel Lodigiano



Il primo premio, 5 milioni di euro, se lo aggiudica il biglietto T173756 venduto a Somaglia (Lodi). Fortunate anche, quest'anno, le città di Pesaro, Palermo, Torino e Dolo in provincia di Venezia



Il primo premio della Lotteria Italia 2024, del valore di 5 milioni di euro, è stato vinto a Somaglia, in provincia di Lodi, con il biglietto serie T 173756. Pesaro si aggiudica il secondo premio da 2,5 milioni di euro con il tagliando T 378442, mentre il terzo premio da 2 milioni è andato a Palermo (biglietto G 330068). Completano il podio dei premi principali Torino, con una vincita da 1,5 milioni di euro (biglietto G 173817), e Dolo, in provincia di Venezia, dove è stato vinto un milione di euro con il tagliando S 185025.



La Lombardia si conferma regina della Lotteria, non solo per la vincita principale ma anche per il numero di biglietti venduti: 1,4 milioni di tagliandi, superando il Lazio (1,2 milioni, +0,5%) e la Campania (900mila biglietti, +39%). Seguono Emilia-Romagna con 805mila tagliandi e Piemonte con 623mila.



I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per reclamare i premi. Per riscuotere la vincita è necessario presentare il biglietto integro e in originale presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Per i biglietti acquistati online serve invece documento d'identità, codice fiscale e promemoria di gioco.



Un dato curioso riguarda i premi non riscossi: lo scorso anno sono rimasti non reclamati ben 600mila euro. Il caso più eclatante risale al 2008, quando non fu riscosso addirittura il primo premio da 5 milioni, mentre l'ultimo premio milionario non reclamato è del 2015, per un valore di 2 milioni di euro.



L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre annullato alcuni biglietti oggetto di furto (serie M, dal numero 294641 al 294660, codice 239733), che non daranno diritto ad alcuna vincita. 07-01-2025