Maltempo, allerta arancione in Calabria



Gialla su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia: "Attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Crollo delle temperature



Il Sud Italia si prepara ad affrontare una severa perturbazione invernale, con la Protezione Civile che ha emesso un'allerta arancione per parte della Calabria e gialla per diverse aree di Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia.



Le previsioni indicano un brusco calo delle temperature, fino a 10 gradi, con precipitazioni diffuse e nevicate che interesseranno quote superiori ai 500-700 metri in Basilicata, estendendosi successivamente alla Calabria. Particolare attenzione alle zone tirreniche meridionali, dove sono attesi temporali e rovesci intensi.



L'allerta riguarda anche i venti, previsti da forti a burrasca su gran parte del Centro-Sud, con raffiche particolarmente intense lungo i crinali appenninici centro-settentrionali e le coste tirreniche meridionali e adriatiche, dove sono attese anche mareggiate.



Per la giornata di domani, lunedì, il maltempo continuerà a interessare il Sud e parte del medio Adriatico, con neve fino in pianura tra Abruzzo e Molise e a quote di 300-400 metri nelle regioni meridionali. Il Nord Italia godrà invece di una domenica caratterizzata da cieli sereni.



Secondo le previsioni, il miglioramento è atteso solo da martedì, sebbene persisteranno fenomeni residui al Sud, con nevicate in collina e venti forti. La situazione si stabilizzerà da metà gennaio, quando è previsto il ritorno dell'anticiclone su gran parte del Continente, con temperature che potrebbero superare di 10-12 gradi la media stagionale. 12-01-2025